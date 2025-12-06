Einem grösseren Publikum ist er bekannt als stimmgewaltiger Publikumsmagnet „Pelvis“

der bundesweit erfolgreichen A-Cappella Gruppe Füenf ( www.fuenf.com ).

Zeigt er sich bei Füenf auch von seiner Komikerseite, tritt nun der Ausnahmesänger in

den Vordergrund und es zieht ihn zu seinen Wurzeln zurück: Ein Mann, eine Gitarre, ein

imaginäres Lagerfeuer und eine außergewöhnlich wandelbare Stimme, die ihresgleichen

sucht.

Was er weiterhin mitbringt, ist seine Leutseligkeit, seine Liebe zu Geschichten und seine

fulminante Stimme.

Im Programm tummeln sich Seite an Seite, Welthits von Tom Waits, Robert Johnson,

Bruce Springsteen, Bob Marley über Liedern von Songwritern wie Alela Delane, Foy Vance, bis hin zu seinen eigenen ausdrucksstarken deutschsprachigen Liedern.

Jedes Lied gestaltet der preisgekrönte Sänger zu einem unvergleichlichen Ereignis.

Gerade noch weht einem bei einem Piratenlied der warme Wind der Südsee um die Nase,

verführt er einen sobald in die kalten Nächte der Großstadt, danach zu einem intensiven,

intimen Liebeslied, kurz darauf hört man die Wölfe der Wildnis heulen.

Jens Heckermann alias „Kauz“ schafft es so, das Publikum auch mit Geschichten um

diese Lieder zu einer einzigartigen, fantastischen Gedankenreise in seinen Bann zu

ziehen.

Fanden die ersten Abende draußen statt, transportiert er nun sein Programm „Wenn der

Kauz singt“ auf die Theater, -Kleinkunst- und Clubbühnen der Nation.

Bühne frei für „Einen der besten Sänger Deutschlands“ ( SZ )

Jens Heckermann alias Kauz