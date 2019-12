Das Fischerdorf in Cornwall wirkt beschaulich, regelrecht idyllisch. Doch der erste Eindruck täuscht. Denn von der Fischerei leben wie einst, können hier immer weniger Menschen. Stattdessen fallen wohlhabende Touristen aus London regelrecht über den Ort her und gefährden damit immer mehr die Existenzgrundlage der Einheimischen. Auch die Brüder Steven (Giles King) und Martin Ward (Edward Rowe) haben es immer schwerer. Während das Cottage der Familie längst verkauft wurde, fristet Martin als Fischer ein trostloses Dasein ohne Boot. Denn damit veranstaltet sein Bruder nun Ausflugsfahrten, mit denen sich wenigstens noch ein wenig Geld verdienen lässt. Die vorherrschende wirtschaftliche Situation ist dennoch angespannt und wirkt sich immer stärker auf das Leben der beiden Brüder aus. Es dauert nicht lange und die Lage eskaliert - und zwar nicht nur aufgrund eines gefragten Parkplatz in der Nähe der Küste.