Kawus Kalantar ist ein Glücksfall für originelle Stand Up Comedy. Direkt, ehrlich und absolut witzig. Frischer Stand Up nach US-Vorbild. Straight aus der Neuen Vahr Süd bis nach Berlin und jetzt bundesweit:

Erlebt Einhundertprozent (100%) KALANTAR bei seinem ersten Soloprogramm, damit ihr später mal sagen könnt „Ich hab den schon gesehen, da hat er noch sinnlos seinen

Programmtitel geändert.“

Eigene Unsicherheiten, Überwachungskameras, Elyas M’Barek oder andere Symptome einer kranken Welt – Kawus hat keine Lösungen, aber am Ende des Abends euer Geld (technisch gesehen schon am Nachmittag). Setzt also ein Zeichen für Toleranz und kauft Tickets für die Show dieses prima Ausländers. Lang lebe Kawus Kalantar.