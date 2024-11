Support: Ivan Thieme

Nach der Veröffentlichung seines herausragenden Stand Up-Special-Debüts „Mord in Berlin“, hat sich Kawus Kalantar bei seinem neuen Programm für einen Titel entschieden, der sich etwas näher an seiner Lebensrealität orientiert. Jokes, Life, Street – auf Englisch fast ein Hip Hop Album, auf Deutsch ist es eine Comedy-Tour.

Kawus ist ein absoluter Glücksfall für originelle Comedy in Deutschland. Bei ihm wird Stand Up als Kunstform gedacht und dabei nie das Wesentliche aus dem Auge verloren: Funny first. Unberechenbar, ehrlich, direkt.

„Witzlebenstraße“ wurde über eineinhalb Jahre auf den kleinen Bühnen der Berliner Comedyszene geschrieben, getestet und geschliffen. Holt euch Tickets, die Show wird tightttt und als kleines Extra erfahrt ihr, was es mit dem Titel auf sich hat.

Support: Ivan Thieme

Vielleicht ist Ivan (noch) zu jung, um sarkastisch oder zynisch zu sein. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass es ihm einfach nicht liegt. Er spottet. Leidenschaftlich. Aber er verhöhnt nicht. Wie er sich selber und die Szenen, in denen er sich wiederfindet, wahrnimmt, ist irgendwie sanft. Und zugetan. Deshalb kann es auch vorkommen, dass Ivan auf der Bühne genauso lachen muss wie sein Publikum im Saal. Und das amüsiert sich garantiert – auf eine ganz besondere, da herrlich leichte und unbeschwerte Art.