Kay Matter, Jayrôme C. Robinet

Die Heftigkeit, mit der über Körpernormen und geschlechtliche Identität gestritten wird, zeigt, wie brisant die Fragen nach individueller Selbstbestimmung in unseren Zeiten noch sind. Auf dem Spiel stehen Selbst- und Fremdwahrnehmung, Rollenverständnisse im Sozialen und Privaten, aber auch rechtliche und grammatikalische Setzungen. Dabei kann gerade die Literatur nicht nur Erfahrungen vermitteln, sondern auch neue gedankliche und sprachliche Perspektiven aufzeigen. Kay Matter und Jayrôme C. Robinet haben Texte geschaffen, die sich zwischen autofiktionaler Innensicht und engagierter Essayistik bewegen. Matters »Muskeln aus Plastik« und Robinets »Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund« lassen erkennen, wie eng Trans*Identitäten mit Migration, Care und gefährdeter Gesundheit verwoben sind.