"Die Show".

Seit über 30 Jahren ist Kay Ray auf allen Bühnen zu Hause, mit über 100 Shows im Jahr tourt er durch Deutschland, die Schweiz und Italien. Gewinner des Lorscher Abts (2019) und des Bremer Comedy-Preises (Jurypreis, 2019), überzeugt er als Entertainer mit Herz, Erfahrung und kompromisslosem Witz.

Erleben Sie einen Abend, der Ihnen die engen Schuhe schon zu Beginn auszieht: Kay Ray singt von Milva bis Kate Bush, von Reinhard Mey bis Rammstein, macht Witze über alle und rechnet musikalisch wie sprachlich mit dem Zeitgeist ab. Wo der Spaß aufhört, beginnt nicht der Ernst, sondern das Elend – Kay Ray zeigt, dass Humor uns weiterhilft, wo Moralprediger versagen.

Seine Inspiration prägte u. a. Chris Tal bei Stefan Raab. Torsten Sträter nennt ihn „ein Gesamtkunstwerk, ein Einmannzirkus, den Sensenmann des Humors“. Arnulf Rating beschreibt ihn als „funkensprühende Fröhlichkeitsgranate mit hoher Sprengkraft – muss man live erleben!“.