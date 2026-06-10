KBO-Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben

Im Mittelpunkt stehen zwei Werke: Das Konzert Nr. 1 f-Moll op. 73 für Klarinette und Orchester von C. M. von Weber mit Paul Moosbrugger (Klarinette) und die Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 „Pastorale“ von L. van Beethoven. Am Pult steht Benjamin Lack.

Das Konzert steht ganz im Zeichen der "Natur".

Die Ouvertüre "Die Hebriden" op. 26 von Felix Mendelssohn-Bartholdy erinnert an die gleichnamige Inselgruppe vor der Westküste von Schottland, das rauhe Klima und die wilde Landschaft inspirierten Mendelssohn zu dieser Musik.

Das Konzert Nr. 1 f-Moll op. 73 für Klarinette und Orchester von Carl Maria von Weber folgt, von dem war der bayerischen König Max Josef so sehr beeindruckte, dass er noch zwei große Klarinettenkonzerte bei dem Komponisten Weber bestellte. Paul Moosbrugger, einer der führenden Soloklarinettisten übernimmt den Solopart in diesem Konzert. Nach zahlreichen nationalen und internationalen Auszeichnungen ist er jetzt Soloklarinettist bei der Sächsischen Staatskapelle Dresden.

Zum Schluss erklingt Beethovens Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 „Pastorale“. Das Orchester nimmt uns mit auf einen musikalischen Spaziergang durch die Natur: über Wiesen, an einem Bach entlang und durch ländliche Idylle, bis ein Gewitter aufzieht. Danach bricht wieder die Sonne durch, und ein froher Hirtengesang erklingt.

Am Pult steht Benjamin Lack. Er studierte Dirigieren in Stuttgart und Wien und ist seit 2023 Professor für Chordirigieren an der Kunstuniversität Graz. Darüber hinaus ist er künstlerischer Leiter des Bregenzer Festspielchores, Domkapellmeister in unserer Partnerstadt Feldkirch und arbeitet mit international renommierten Dirigentinnen und Dirigenten zusammen.