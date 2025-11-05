KC Rebell ist zurück – und kündigt zugleich seine „finale Tournee“ für den Januar 2026 an!

Der renommierte Deutschrapper KC Rebell kündigt seine Abschiedstournee an, die im Januar 2026 stattfinden wird. Diese finale Tournee verspricht, ein einzigartiges Erlebnis für die Fans zu werden, da KC Rebell plant, Songs zu präsentieren, die er noch nie zuvor live aufgeführt hat.

KC Rebell, mit bürgerlichem Namen Hüseyin Köksecen, hat sich in der deutschen HipHop-Szene einen Namen gemacht und zahlreiche Gold- sowie Platin-Alben veröffentlicht. Seine Abschiedstournee bietet seinen Fans die letzte Gelegenheit, ihn live zu erleben und in den Genuss einer bislang nie da gewesenen Live-Performance zu kommen.

Neben seinem festen Tour-Partner Der Yavuz, der gemeinsam mit KC Rebell einige neue Songs performen wird, wird es außerdem spannende Special Guests in jeder Stadt geben.

Seid dabei und verpasst nicht die Chance, Teil dieses besonderen Moments in der Karriere von KC Rebell zu sein!