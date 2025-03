keb: Literatur- und Kulturfrühstück - R.L. Stevenson

Robert Louis Stevenson (1850 - 1894) führte ein unstetes Wanderleben und war immer ein einfühlsamer Beobachter seiner Umgebung.

Egal, ob er mit seinem Esel in den Cevennen, auf einem Kanu auf französischen Flüssen, in Davos oder in der Südsee unterwegs war.

Er ist hauptsächlich aufgrund seiner Welterfolge „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ (1886) und „Die Schatzinsel“ (1883) bekannt, war aber außerdem ein Lyriker, der fantastische und realistische Elemente auf spannungsvolle Weise miteinander verknüpfte. „Abenteuer und Phantastik, nebst einem bewährten, verfeinerten Humor“. So urteilte Hermann Hesse über den Schriftstellerkollegen.

Robert Louis Stevenson

Ein meisterhafter Erzähler

Karin Schmöger, M.A., Kunst- und Literaturhistorikerin