KEB Vortrag „Die Narrative in der christlichen Rechten – und wie wir dagegen halten können“

Der Vortrag befasst sich mit Aspekten rechtsextremer und populistischer Ideologien, die sich auf vermeintlich christliche Werte berufen.

Er analysiert das Spannungsverhältnis zwischen traditionellen Christ*innen und der Neuen Rechten, stellt toxische Narrative dar und zeigt deren ideologische Schnittmengen auf. Im Anschluss werden Standpunkte und Haltungen der Kirche zu diesem komplexen Thema dargelegt. Abschließend bietet der Vortrag konkrete Handlungsmöglichkeiten, um Sie darin zu bestärken, Ihre demokratischen Werte zu verteidigen.mit: Mira Bundschuh, Historikerin und Politologin (B.A.), Studentin der Erwachsenenbildung sowie freie Mitarbeiterin des Kompetenzzentrums für Demokratie und Menschenwürde.