KEB-Vortrag mit Diskussion: not a fan

not a fan - jesus will keine fans. er will: vollkommen. hingegebene. nachfolger.

Am Donnerstag, den 10. Oktober 2024, um 19.00 Uhr, im Laurentiussaal, Kirchdorfstr. 13, in Gebsattel, stellt Philipp Fischer, Pastoralreferent und Hochschulseelsorger im Seelsorgebereich Ansbach Stadt & Land, das Projekt "not a fan" vor, bittet zur Diskussion, und lädt zur persönlichen Aktion. Der Abend kostet nichts - und doch alles. Er wird dein Leben verändern! Zum Projekt "not a fan": Vor über zehn Jahren initiierte es der amerikanische Pastor Kyle Idleman (Southeast Christian Church in Louisville, Kentucky). Seitdem ermutigte es hunderttausende Christen, ihren Glauben authentischer zu leben. „not a fan“ unterscheidet zwischen „Jesus-Fan“ und „Jesus-Nachfolger“, zeigt Schritte in Richtung echter Nachfolge auf und, wie Glaube im Alltag wachsen kann. Mehr unter: notafan.com