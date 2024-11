Verblüffende Hörerlebnisse

Aus dem spanischen Barcelona stammen die jungen Musiker des

Saxophonquartetts Kebyart. Dessen Name wurzelt im balinesischen Wort „kebyar“, was so viel bedeutet wie „plötzlich aufflackern“ oder „aufplatzen“: eine schöne Metapher für das energiegeladene Spiel dieses hochvirtuosen, vielfach ausgezeichneten Ensembles, das mit lockeren Moderationen eine besondere Nähe zum Publikum und die Basis für verblüffende Hörerlebnisse schafft.

2021/22 wurden die Vier von der European Concert Hall Organisation (ECHO) als Rising Stars ausgewählt, mit umjubelten Auftritten im Concertgebouw Amsterdam, in der Elbphilharmonie, im Wiener Musikverein, in der Pariser Philharmonie, im Festspielhaus Baden-Baden und

vielen weiteren wichtigen europäischen Konzertsälen. Höchste Zeit, die Kebyarts auch in Göppingen kennenzulernen! Sie stellen sich mit einem reizvollen Programm vor, das in Beispielen vom Barock bis zur Gegenwart eine ganz besondere, weil von formalen Zwängen freie Gattung beleuchtet: die Fantasie.