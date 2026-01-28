Keep-Cool - Konflikte verstehen und gewinnbringend lösen

Enttäuscht? Frustriert? Genervt? - Wo immer Menschen miteinander zu tun haben, kann es zu Reibereien und Missverständnissen kommen, die auf Dauer belastend sind. Lassen Sie nicht zu, dass Konflikte Ihr Lebensgefühl beeinträchtigen.

Das Kompaktseminar gibt einen Überblick über bewährte Strategien und Fertigkeiten, die geeignet sind, Konflikte zu entschärfen. In einer angeregten und möglicherweise heiteren Kursatmosphäre lernen Sie anhand von Fallbeispielen und exemplarischen Situationen nützliche Werkzeuge und praktische Vorgehensweisen kennen, die Sie darin unterstützen, mit negativer Kritik angemessen umzugehen, schwierige Situationen in Beruf und Privatleben zu meistern und Ihre Interessen adäquat zu vertreten.

Ziele (unter anderem):

Bestehende Konflikte auflösen

Notwendige Konflikte anpacken

Überflüssigen Konflikten vorbeugen

Eigene Interessen angemessen vertreten

Denk- und Handlungsmuster verstehen

Modelle der Konfliktlösung gezielt einsetzen

Negativ-Spiralen durchbrechen