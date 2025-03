Keep it true Festival

Das Keep It True ist ein von 2003 bis 2008 zweimal, ab 2009 einmal jährlich stattfindendes Musikfestival mit Bands aus dem eher traditionellen Metalbereich.

Es wurde von Tarek Maghary (Sänger der Heavy-Metal-Band Majesty) und Oliver Weinsheimer (Redakteur der Zeitschrift „Rock Hard“) vor allem als Festival „von Fans für Fans“ ins Leben gerufen und findet in Lauda-Königshofen in der Tauberfrankenhalle statt.

Ursprünglich als eintägige Samstagsveranstaltung geplant, wurde Keep It True schon im zweiten Jahr um eine offizielle Warm-up-Show am Freitag erweitert. Während die erste Warm-up-Show noch in einem Zelt in der Nähe des Veranstaltungsortes auf dem Gelände des Alibi stattfand, verlegte man diese zum KIT III in den Pfarrkeller in Lauda. Da aber auch dieser Raum bereits beim nächsten Festival zu klein geworden war, zog man in die kleine Sporthalle in Dittigheim, wo die Warm-up-Show bis zum KIT VIII stattfand. Für die Warm-up-Show musste eine gesonderte Eintrittskarte erworben werden. Ab dem KIT VII bis KIT IX gab es im November nur noch ein kleines Festival in Dittigheim ohne Warm-up-Show.

Das KIT X fand im April 2008 in der Tauberfrankenhalle in Lauda-Königshofen erstmals als eine vollwertige zweitägige Veranstaltung statt. Mit der elften Auflage des Festivals im November 2008, das einmalig in Würzburg stattfand, beendete man die zweimal im Jahr stattfindenden Editionen. Seit April 2009 findet das Festival einmal jährlich im April als zweitägige Veranstaltung ohne Warm-up-Show statt.

Mit dem Hammer of Doom und dem Metal Assault sind weitere genrespezifische Festivals aus dem KIT hervorgegangen.

Die Bandauswahl folgt nicht den üblichen Richtlinien eines typischen Mainstream-Festivals: Überwiegend treten internationale Bands auf, die dem Heavy- und Power-Metal-Spektrum zugeordnet werden können. Da es kaum solche spezialisierten Festivals gibt, erfreut sich Keep It True seit Beginn einer festen Anhängerschaft in der Szene und ist mittlerweile über die Bundesgrenzen hinaus eine feste Größe.

Als Headliner fanden sich schon Szenegrößen wie Virgin Steele, Riot, Jag Panzer oder Omen. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Festival zuteil, wenn Bands wie Deadly Blessing oder Torch auf dem Keep It True ihren ersten Bühnenauftritt seit mehreren Jahren absolvierten. Nicht selten reisen sogar Fans aus dem Ausland an, um sich die Reunion ihrer Lieblingsgruppe nicht entgehen zu lassen.

Die vergleichsweise günstigen Eintrittspreise realisiert das Festival mit Hilfe von teils namhaften Sponsoren wie

Massacre Records

oder dem Rock Hard sowie zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, des Weiteren wird Keep It True nicht hauptberuflich veranstaltet und ist dementsprechend nicht auf Gewinnmaximierung aus.