Keep It Vintage lädt euch ein zum Shopping-Event des Jahres. Über 100 Kategorien in den Größen XS-XXL, darunter: Aztec / Corduroy/ Branded Denim Shirts 90s Print Blouses Black Rockers/ Cartoon / US Print T-Shirts 80s Sportjacken / Shiny Baseballjackets 70/80s Dresses Branded Jeans / Carrot Jeans / Boyfriend Winterröcke Branded Crew Neck Sweatis 80s Printed Hoodies Printed Fleece Sweatshirts Velvet Hosen Punk / Plateau Boots Mützen Silk Schals Hüte Taschen Blazer & Westen Crazy Printed Cotton Anoraks und vieles mehr... Love our Planet. Keep it Vintage

Foggia Saal

12:00-18:00 Uhr

Preis: 39 € / Kilo

Bar- und Kartenzahlung Gratis Eintritt !

Es gilt die 2G+ Regel!