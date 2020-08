Keep it Sucuk Festival Stuttgart 2020 - 3 Tage lang heißt es: one world, one sucuk! Unser Beitrag für ein belebtes und gemeinsames Stadtleben. Und dafür haben wir und viele Andere unser und ihr Bestes gegeben und werden es auch dieses Jahr geben. Es erwartet euch auf unserem Festival Sucuk und Gegrilltes soweit das Auge reicht. "Sucuk" in allen Varianten. Ob als Sucuk ekmek, Sucuk Toast, Kumru, Sucuk-Döner, Sucukköfte oder als Sucuk Burger. Neben viel Sucuk haben wir auch leckere Süßspeisen oder aber auch Vegetarisches mit an Bord. Unser Keep it Sucuk Festival verbindet nicht nur Gegrilltes mit verschiedenen Nationen. Sondern auch auf unserer Sucukbühne wird gerockt, gerappt und gefunkt. Und dies auf vielen Sprachen! Getreu unserem Motto unserer ersten Festivals: "live und lecker!" geht es nun schon in die 4. Runde. Leckere Essensstände, Live-Musik, leckere Cocktails, auf heißem Sand gebrühter türkischer Kaffee oder chillen mit der Shisha. Mit Henna Tattoos oder Kinderhüpfburgen. Vom Enkel bis zum Großvater hat hier jeder sein Plätzchen.