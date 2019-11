Kehraus 2019 mit Erna Schwätzele

Alle Jahre wieder… dreht Frau Schwätzele in Stuttgart Ihre letzte Runde des Jahres und lässt das vergangene Jahr in der Landeshauptstadt Revue passieren. Was waren die größten Aufreger 2019? Was hat sich getan?

Was hat wer mit wem? Und wie turbulent ging es zu im eigenen Leben von Frau Schwätzele und ihrer nimmer endenden Kehrwoche? Seien Sie gespannt und freuen Sie sich auf einen ganz besondere Tour in sattem Dialekt, auf der Sie Glücksschweine begegnen und sich bei einem Glückscocktail für 2020 die hervorragende Gelegenheit bietet auf das kommende Jahr anzustoßen. Wohl bekomm´s!

TREFFPUNKT: KARLSPLATZ/MÜNZSTRASSE, BUSPARKPLATZ HINTER DEM ALTEN SCHLOSS,

ENDE: KARLSPLATZ

inkl. Eintritt ins Glücksschweinmuseum und - cocktail

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Dauer ca. 2 Std.

Sprache: deutsch/schwäbisch

DIE BUCHUNGSBESTÄTIGUNG IST GLEICHZEITIG IHR TICKET!

TICKETS SIND VON UMTAUSCH UND RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN!