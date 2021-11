Kein Bock auf Nazis Festival Stuttgart

Zum ersten Mal findet in Stuttgart ein "Kein Bock auf Nazis Festival" statt.

Organisiert von Bands aus dem Protest Sounds Netzwerk, werden die Einnahmen nach Abzug der Kosten an die Organisation gespendet, die von der Band Zsk ins Leben gerufen wurde. Das Programm zählt auf Punkrock:

Mit dem Headliner DIE GRÜNE WELLE als lokale Szenegröße, über THE ROADBLOCKS aus Stuttgart/Karlsruhe, BLAUFUCHS aus Hannover und den Newcomern SOKAE aus Gerlingen.

geben sich hier die verschiedensten Ausrichtungen des Genres die Klinke in die Hand. Say no to Racism, Fascism and Homophobia!