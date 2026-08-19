Kein Land für niemand - Filmabend zur Interkulturellen Woche

Erstmals findet in diesem Jahr die Interkulturelle Woche in Ammerbuch unter dem Motto Vielfalt verbindet – gemeinsam leben in Ammerbuch statt.

Kein Land für niemand - Abschottung eines Einwanderungslandes nimmt das Publikum mit auf eine eindringliche Reise entlang der europäischen Außengrenzenund mitten hinein in die deutsche Migrationsdebatte. Die Dokumentation begleitet Seenotrettungseinsätze im Mittelmeer, erzählt die Geschichten von Menschen auf der Flucht und untersucht die politischen sowie gesellschaftlichen Entwicklungen, die zu einer zunehmend restriktiven Migrationspolitik führen.

Dabei kommen Betroffene, Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen und Publizist*innen zu Wort. Mit bewegenden persönlichen Schicksalen und fundierten Analysen regt der Film dazu an, über Solidarität, Menschenrechte und die Zukunft eines Einwanderungslandes nachzudenken. Eine aufrüttelnde Dokumentation über Flucht, Verantwortung und gesellschaftlichen Wandel.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Austausch.