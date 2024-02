Kein Ostern ohne Ostereier suchen!

Auf das Eiersuchen in Söllbot freuen sich die Kinder ebenso wie die Erwachsenen.

An Ostersonntag treffen sich die Familien aus Söllbot (und auch der Besuch ist herzlich willkommen) nach dem Mittagessen zum Ostereiersuchen. Für jedes Kind sind zwei hartgekochte gefärbte Eier im Garten, hinter Büschen oder unter Blumen versteckt. Bei fünf Familien liegen Ostereier für die Kinder bereit. Am Ende der Eiersuche liegen in jedem Körbchen zehn Ostereier.

Es ist ein schöner Brauch, da man auch ehemalige Söllboter trifft, die Gelegenheit hat sich zu unterhalten und dadurch wird die Dorfgemeinschaft gefördert.

Unsere Eltern und Großeltern erzählten uns, dass die Kinder früher vor dem Beginn des Eiersuchens folgenden Vers gerufen haben: „Hoos, Hoos, leich mer ei, i will recht brav sei! (Hase, Hase lege mir Eier ins Nest, ich möchte sehr brav sein!). Oft gibt es in kinderreichen Familien tagelange hartgekochte Eier zum Essen.

Das Eierrollen ist etwas in Vergessenheit geraten. Ist beim Rollen die Schale gesprungen, schaute man nach dem Dotter. Dunkler Dotter, also sehr hart gekochte Eier, bedeutete: Du bist eine Teufele und gelber Dotter bedeutete: Du bist ein Engele!

Selbst nach siebzig Jahren erinnern sich Kriegsvertriebene, die kurze Zeit in Söllbot einquartiert waren noch an diesen schönen Brauch!