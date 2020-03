Kein Poetry Slam

Werft die Wertungsblöcke weg. Streicht die Zahlen. Nehmt dem „Poetry“ das „Slam“. Kein Wettbewerb. Keine Konkurrenz. Einfach Texte und Tamtam.

Zum zweiten Mal schickt die Kaderschmiede 5 der begnadetsten Poet/Innen des Landes gemeinsam auf Tour um an 5 Terminen ein Programm auf die Bühne zu bringen, dass es so mit Sicherheit nicht so schnell wieder zu sehen gibt.

Bei dieser Runde an Bord sind:

Quichotte

Foto: Fabian Stuertz Quichotte

Der Name Quichotte steht für Stand-up und Rap-Poetry. In seiner Bühnenshow „Die unerträgliche Leichtigkeit des Neins“ verbindet der Kölner charmant feinste Stand-up Comedy mit humoristischen Kurzgeschichten, berührenden Gedichten, nagelneuen Songs und einem ausgiebigen, stets ekstatisch gefeierten Freestylerap. Eine abwechslungsreiche Mischung die es in sich hat!

David Friedrich

Victoria Helene Bergemann

Victoria Helene Bergemann, kurz „VHB“, wurde 1997 in einer Kleinstadt im Osten Hamburgs geboren, bis sie 20 Jahre später nach Kiel zog. VHB steht seit Ende 2010 auf Bühnen im In- und Ausland, war Vizemeisterin im deutschsprachigen U20-Poetry Slam, Schleswig-Holstein Meisterin, dreifache Finalistin der Hamburger Stadtmeisterschaft und mehrfache Halbfinalistin der deutschsprachigen Meisterschaften. Zur Zeit ist Victoria mit ihrem Bühnenprogramm „Innere Werte kann ich auch nicht“ auf den Deutschen Bühnen zusehen.

Andy Strauß

Zur Zeit ist er mit seinem Soloprogramm „The dark side of the Strauß“ unterwegs - einer Mischung aus Stand-Up, Storytelling, Poetry Slam, Kunst-Performance, Tanz und wirklich merkwürdiger Musik.

Jean-Philippe Kindler

Zusammen touren die Poeten mit ihrer Agentur – der Kaderschmiede - durch das Land und präsentieren jeden Abend eine einzigartige Show. Es gibt Musik, StandUp, Freestyle, Hörspiel und natürlich auch ein Best of ihrer Texte zu sehen und hören.