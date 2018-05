Kein zweiter Aufguss

Gebrauchte Papier-Teebeutel sind die Grundlage für T-Bag Designs. Dekorativ bemalt, schmücken sie Grußkarten, Untersetzer, Tüten und andere Artikel. „Original T-Bag Designs CC“ ist eine kleine Organisation aus Hout Bay / Kapstadt in Südafrika. Hier arbeiten Frauen aus Imizamo Yethu, einer Siedlung, die von Armut und Arbeitslosigkeit geprägt ist. Der Lohn für diese Arbeit trägt zu ihrem Lebensunterhalt bei und ermöglicht ihren Kindern den Schulbesuch. Seit Sommer 2005 wird das Projekt, über das Pfarrer Albrecht Ebertshäuser (i.R.) an diesem Abend in einem Bilder-Vortrag berichtet, vom Weltladen Reutlingen durch den Import und Verkauf von T-Bag-Produkten unterstützt. Einige Geschichten aus und über Südafrika, vorgelesen von Mitarbeiterinnen des Weltladens, gewähren Einblicke in die Kultur und Geschichte des Landes. Eine kleine Ausstellung im Erdgeschoss der Stadtbibliothek Reutlingen zeigt vom 12. bis zum 30. Juni eine Auswahl von T-Bag-Design-Produkten.