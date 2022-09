Keine Angst vor Pilzen! - Pilzwanderung

Anmeldung erforderlich

Treffpunkt: Hanweiler Sattel, Wanderparkplatz

Beschreibung

"Ich würd' ja gerne, aber ich traue mich nicht.", „Ich kenne mich doch nicht aus.“ Wenn Sie diese Sätze kennen, dann sind Sie hier genau richtig. Wir werden im Wald nach Pilzen suchen und uns diese dann genauer anschauen: Woran kann ich die Pilze unterscheiden, giftige von ungiftigen, essbare von nicht essbaren, und was kann ich alles mit ihnen machen, außer sie zu essen. Daneben werden wir uns auch mit der Einordnung und den Aufgaben der Pilze in der Natur beschäftigen, warum sie für das Leben unverzichtbar sind und was das WWW ist.