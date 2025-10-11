Keiner hat gesagt, dass du es anziehen sollst

Louise und Tom sind seit 15 Jahren verheiratet. Vor ihrer wöchentlichen Paartherapie genehmigen sie sich jedes Mal einen Drink im Pub auf der anderen Straßenseite.

Bei Weißwein und Bier thematisieren sie den Fehltritt, der sie zu dieser Eheberatung geführt hat. Tief sitzende Differenzen kommen endlich zur Sprache. Sie entdecken aber auch wieder ihre sympathischen Seiten, die über die Jahre verschwunden schienen. Doch zwischen der erfolgreichen Gerontologin und dem (mittlerweile arbeitslosen) Musikkritiker ringen zwei Welten miteinander.

Nichts ist sicher: In der einen Woche haben sie ungewöhnlich wohlwollende Worte füreinander, in der nächsten liegt ihre Beziehung wieder in den letzten Zügen. Chronische Rechthaberei wechselt sich ab mit haarsträubenden Analogien zwischen Ehekrise, Leistungssport und Brexit. Und wie geht’s eigentlich den Kindern? Immer wieder kommen Louise und Tom grundsätzliche Zweifel an ihrer Beratungsbedürftigkeit. Besonders im imaginären Wettbewerb mit dem mutmaßlichen Beziehungszustand der anderen Paare, die sie vom Pub aus beim Verlassen der Praxis beobachten, steht es doch um ihre Ehe vergleichsweise gut, oder?