135 Bilder einer Ausstellung von Magdalena Schrefel.

Eine kleine Insel in den Malediven, die nur noch dank des Mülls der Flut widersteht: Adrian und Jesolo sind die letzten Arbeiter auf dem Müllberg, recyceln Brauchbares und verbrennen den Rest. Eines Tages findet Jesolo ein Gummiboot, das Träume von einer Reise nach Amerika weckt. Mit der nächsten Fähre verirrt sich ein Touristen-Pärchen auf die Müllinsel. Sie nutzen die Naivität der Inselbewohner aus und zerstören deren letzte Ressourcen. Zeitsprung: Eine Erlebnisausstellung in naher Zukunft widmet sich der Erinnerung an die Malediven. Ein Guide erklärt, wie die Lagune zur größten Müllkippe der Region wurde und das Meer schließlich die Insel verschlang. Artefakte zeugen von dieser Zeit: Chipstüten, Rollkoffer, ein löchriges Gummiboot …