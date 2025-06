Keinohrhase (Puppentheater)

Dem jungen Hasen Max fehlt etwas ganz entscheidendes um ein richtiger Hase zu sein – seine Ohren. Trotzdem hat man den kleinen Frechdachs lieb.

Nur sein Lieblingsspiel „Verstecken“ mag keiner seiner Hasenfreunde mit ihm spielen, denn ohne die langen Ohren kann sich Max so gut verstecken, dass er nie gefunden wird. So spielt er eben Verstecken mit sich alleine. Sehr viel Spaß macht ihm das allerdings nicht. Bei einem solchen Spiel findet er ein kleines Ei. Als ehrlicher Finder sucht er den Besitzer. Er hoppelt zum Igel, zur Eule und vielen anderen Tieren, aber niemandem gehört das Ei. Ganz verzweifelt ist Max, zumal das Ei im Lauf der Suche immer größer und schwerer geworden ist. Und da passiert es, das Ei bricht auf. Ein Stück für Kinder ab 3 Jahren, die eng in die Handlung eingebunden werden.

Frei nach einem Bilderbuch von Til Schweiger

Figuren, Text, Kulisse: Reinhard M. Siegl