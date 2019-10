Los, komm herein in das Haus!

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Er war einer der wichtigsten und bekanntesten Liedermacher der DDR – ein Liedermacher mit kirchlichem Hintergrund, der mit seiner Musik die Verhältnisse immer auch kritisierte.

Gerhard Schöne. Nach der Wende spielte er auf vielen Kirchentagen und präsentiert nun mit dem Saxophonisten Ralf Benschu und dem Organisten Jens Goldhardt sein neues Programm „Los, komm herein“ in der Friedenskirche. Das von ihnen präsentierte Programm bringt dem Publikum sehr bekannte, aber auch neue und selten gespielte Lieder von Schöne näher, übersetzt umgearbeitete Choräle in die Jetztzeit und lässt Platz und Raum für Orgel– und Instrumentalstücke. So harmonieren weltliche und geistliche Musik mit Intensität und Emotion in einer bis ansonsten selten erlebten Art und Weise.