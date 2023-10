Kelly Parkhurst LIVE

Seit mehr als drei Jahrzehnten begeistert der aus dem US Bundesstaat New York stammende Ausnahmesänger auf zahlreichen Festivals und Top-Veranstaltungen seine Fans.

In der einzigartigen Atmosphäre des Siventum® sorgt Kelly Parkhurst für Gänsehautfeeling und spielt am Samstag, 11. November 2023, ab 20:00 Uhr die größten Hits von Weltstars wie Van Morrison, America, Fleetwood Mac, CCR, John Denver, The Eagles, Eric Clapton und vielen mehr!

Tickets zu € 12,-- sind unter www.siventum.de oder tel. 06298-93 68 27 erhältlich.