Wenn sich Ende August die historische Kelter im Herzen von Neipperg wieder in einen Treffpunkt für Weinliebhaber, Genießer und Musikfans verwandelt, ist es Zeit für das 61. Neipperger Kelterfest.

Vom 29. bis 31. August 2026 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Fest voller Lebensfreude, regionaler Spezialitäten und unvergesslicher Momente.

Freuen Sie sich auf die hervorragenden Weine der Weingärtner Stromberg-Zabergäu: Mehr als 30 ausgewählte Weine der aktuellen Jahrgänge aus den umliegenden Weinbergen laden zum Probieren, Genießen und Verweilen ein. Ob fruchtig-frisch, elegant oder kräftig – hier findet jeder seinen persönlichen Favoriten.

Auch kulinarisch hat das Kelterfest einiges zu bieten. Von herzhaften Klassikern wie knusprigen Giggerle bis hin zu leckeren Falafel-Spezialitäten reicht das vielfältige Angebot, das perfekt auf die Weine abgestimmt ist.

Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste am Sonntag um 14:00 Uhr: Die Württembergische Weinkönigin Natalie Schaefter wird dem Kelterfest einen Besuch abstatten und mit ihrer Präsenz die Verbundenheit der Region mit dem Weinbau unterstreichen.

Für die passende Stimmung sorgt an allen drei Tagen ein abwechslungsreiches Live-Musikprogramm auf der Kelterbühne. Den musikalischen Auftakt macht am Samstag die Eibensbacher Werkskapelle Layher, bevor „Gaudi Royal“ die Kelter zum Beben bringt. Am Sonntag sorgen „Die Original bayerischen Schwaben“ für beste Unterhaltung zur Mittagszeit, ehe „Marcel & Friends“ den Abend stimmungsvoll gestalten. Zum großen Finale am Montagabend begeistert die Band „Alpsound“ mit ihrem mitreißenden Programm.

Ob mit Freunden, der Familie oder guten Bekannten – das Neipperger Kelterfest ist der perfekte Ort, um den Sommer ausklingen zu lassen, neue Begegnungen zu erleben und die besondere Atmosphäre rund um die historische Kelter zu genießen.

Der TuG „Eintracht“ Neipperg freut sich auf Ihren Besuch und drei unvergessliche Festtage voller Wein, Genuss und guter Musik!