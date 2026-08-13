Kelterfest 2026

Das traditionelle Kelterfest des GSV Höpfigheim steht vor der Tür – und auch in diesem Jahr erwartet euch ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt!

Zum Auftakt am Freitag, den 18.09.2029, sorgt die Pleidelsheimer Cover-Band 4RoX für beste Stimmung und einen gelungenen Start ins Kelterfest.

Am Samstag, den 19.09., beginnt der Festtag mit Alleinunterhalter Don Angelo sowie dem Gesangsverein des GSV Höpfigheim und der Concordia aus Steinheim. Im Rahmen des Senioren- und Familiennachmittags ist für gute Unterhaltung und gesellige Stunden gesorgt.

Am Samstagabend heißt es dann: Bühne frei für Campus! Die Steinheimer Cover-Band bringt mit ihrem abwechslungsreichen Programm die Kelter zum Beben und sorgt für beste Partystimmung.