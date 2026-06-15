Kelterfest

Die Kelter, die allen 60 Mitgliedern der Genossenschaft zur Verfügung steht, stellt gewissermaßen den Mittelpunkt des Tübinger Weinlebens dar.

Vor der historischen Kelter lädt die Weingärtnergenossenschaft daher traditionell zu einem geselligen Beisammensein am Kelternplatz ein. Ein breites Angebot guter Tropfen von den Hängen um die Stadt unterstützt die gute Stimmung. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Neben traditionellen Sorten wie Kerner, Müller-Thurgau oder Schwarzriesling entstehen um Tübingen auch Weine aus jüngeren Reben, deren hohe Pilzresistenz den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln beinahe überflüssig machen. Hierzu zählen etwa Cabernet Blanc, Johanniter, Souvignier Gris, Muscaris, Regent, Cabernet Cantor und Cabernet Jura. Aber auch die Lage der meisten Weinberge in Natur- oder Landschaftsschutzgebieten geht ohnehin mit einem bewussteren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln einher. Der Weinbau um Tübingen kann sich sehen lassen!

Zu den Weinen erwarten den Besucher Pizza, Pulled-Pork-Burger und vegetarische oder fleischliche Flammkuchen (alles aus dem Holzofen), Chilli- und Currybockwurst im Brotteig sowie Stockbrot.