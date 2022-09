Kelterlesung I: Joachim Zelter: Die Verabschiebung

»Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.« Franz Kafka. Solch ein Eisbrecher ist der Roman Die Verabschiebung.

Eigentlich könnte alles gut sein zwischen Ju­lia und Faizan. Seit einigen Wochen sind die beiden ein Liebespaar – wenn Faizan denn nur in diesem Land bleiben dürfte. Als Asyl­bewerber aus Pakistan sind seine Chancen auf ein Hierbleiben gleich null. Und so entschließt sich Julia, ihren Freund zu heiraten, obgleich sie eigentlich niemals und unter keinen Um­ständen jemals heiraten wollte. Doch wenn sie geglaubt hat, dass mit einer Ehe nun alles gut wird, hat sie sich geirrt.

Beklemmend-spannend erzählt Joachim Zel­ter von der End- und Aussichtslosigkeit eines Asylverfahrens, wo auch eine Ehe kein hinrei­chender Grund mehr für irgendetwas ist. Sein Roman beschreibt einen kafkaesk-kalten Kos­mos akribischen Rechts, in dem die beteiligten Menschen – in einem endlosen Kraftakt – im­mer mehr an Autonomie und Substanz verlieren, bis kaum mehr etwas von ihnen übrig ist. Men­schenwürde? Sie erweist sich in Zelters neuem Roman zunehmend als Konjunktiv.