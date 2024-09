Marokko - eine geographische Traverse durch Zentral- und Südmarokko

Marokko verführt nicht nur mit seinen traditionsreichen Städten, allen voran den einmaligen Königsstädten Fes und Marrakesch, sondern auch mit seinen wunderschönen, teils atemberaubenden und vielfältigen Landschaftseindrücken. Der Geograph Rolf Beck nimmt Sie in diesem Bildervortrag mit auf eine Tour von den Randwüsten der Sahara zu den Gebirgen und Beckenlandschaften der drei Atlasgebirge und ihrer vorgelagerten Ebenen bis zur Küste des Atlantiks. Was eine islamisch-orientalische Medina, eine historische Berber- oder Oasensiedlung ausmacht, erfahren Sie ebenso wie den Wandel der Vegetation von den Zedernwäldern des Nordens bis zur Wüstenvegetation des Südens. Der Vortrag ist gleichzeitig als Einführung zu unserer Studienreise im Frühjahr 2025 gedacht, aber unabhängig davon für alle an Marokko-Interessierten gedacht und gemacht.