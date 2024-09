Mein Name ist Mensch: Ausstellung zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Die Ausstellung beschäftigt sich in 30 visuellen Interpretationen von Jochen Stankowski mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 in Paris proklamierte. Die Ausstellung soll über den Wert der Menschenrechte informieren und zum Gespräch über deren Rolle in einer Zeit anregen, in der rechtspopulistisches Gedankengut diese zunehmend infrage stellt. Der Ausstellungstitel "Mein Name ist Mensch" geht dabei auf den gleichnamigen Songtitel des Ton Stein Scherben-Sängers Rio Reiser zurück. Die Ausstellung ist vom Bürgerprojekt "Die Anstifter" konzipiert und wird drei Wochen lang im VHS-Gebäude Wiesenstraße 10 zu sehen sein. Mehr zur Ausstellung: https://30tageimnovember.de/