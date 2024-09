Ausstellungseröffnung zur Ausstellung "Mein Name ist Mensch"

An diesem Abend gibt Dagmar Keller eine ca. 30-minütige Einführung in die Ausstellung zu 75 Jahren Menschenrechten, die ab 7. Oktober im Seminargebäude Wiesenstraße 10 zu sehen ist. Gerade in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert, sind die Menschenrechte weltweit bedroht, die Demokratien sind auf dem Rückzug. Gewalt, Antisemitismus, Rassismus und Intoleranz nehmen zu und werden zur Bedrohung für viele Menschen. Die Referentin will über die Hintergründe der Ausstellung informieren, motivieren und zum Gespräch einladen. Im Anschluss an den Vortrag soll gemeinsam die Ausstellung in der Wiesenstraße besucht werden.