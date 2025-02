im Weinkeller Brackenheim

Scheinwerfer an & Vorhang auf für die wahrscheinlich beste Party des Jahres. Getreu dem Motto „Alles Neu macht der Mai“ feiern wir gemeinsam in eine neue Ära! Die Cover-Rock Band Realusion bringt dafür die Rampe vom Brackenheimer Weinkeller zum Beben. Die Profi-Musiker haben für jedes was Passendes im Gepäck und wir liefern dazu den richtigen Tropfen – von Wein über Sekt zu Cocktails. Verschiedene Essenstände lassen keine Wünsche offen. Der Eintritt ist frei!