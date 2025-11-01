Keltische Mythen und Geschichten hautnah!

Feen, Drachen, Geister und andere zauberhafte Fabelwesen - bei einer stimmungsvoll vorgelesenen Geschichte im Druidenwald tauchen Kinder und ihre Familien in die sagenhafte Welt der keltischen Märchen ein.

Im Anschluss wird die aktuelle Mitmachausstellung KeltenKids – eine Reise in die Eisenzeit spielerisch erkundet und in der Werkstatt ein kleines Erinnerungsstück nach keltischem Vorbild zum Mitnehmen gestaltet.

Irisch-keltisches Volksmärchen auf Deutsch, frei erzählt und musikalisch umrahmt von Balsam Märchenteam

Anmeldung erforderlich bis 31.10., 12 Uhr unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, Namen und Alter der teilnehmenden Kinder sowie die Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen an.