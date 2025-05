Keltischer Sonntag

Die Keltengruppe ‚Carnyx‘ ist heute zu Gast im Keltenmuseum und hat ihr Lager im Außenbereich des Museums aufgeschlagen! Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, den Kelten und Keltinnen bei ihren alltäglichen Arbeiten über die Schulter zu sehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Metallverarbeitung, Mehlmahlen, Weben, Kochen, Münzen prägen und vieles mehr kann man heute ‚live‘ erleben– und zum Teil auch ausprobiren! Unser Freilichtmuseum wird heute zu einem Ort, an dem der Alltag der Kelten wieder lebendig wird! Damit bei so viel keltischem Trubel niemand hungrig bleiben muss, sorgen verschiedene Stände mit warmem Essen, Kaffee und Kuchen sowie Getränken für die Bewirtung unserer Gäste. Im großen Keltenhaus kann heute angenehm und in uriger Atmosphäre gespeist werden! Möglichkeit zum Zuschauen und Mitmachen besteht von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Leitung: Keltentruppe ‚Carnyx‘ und Museumsteam. Keine Anmeldung erforderlich. Die Teilnahme ist im Museumseintritt inbegriffen. Verkauf von Speisen und Getränken vor Ort.