KEN VANDERMARK – PAAL NILSSEN-LOVE DUO (USA/NOR)

Saxophon und Schlagzeug! Rhythm and Sound. Pur! Was braucht es mehr? Und dann noch Vandermark und Nilssen-Love. Ken und Paal gehören zur Royal Family des Free Jazz. Die beiden verfügen über ein enormes musikalisches Vokabular, das alles bietet: eingängige Hardbop-Riffs, Funk, Rock-Beats, Balladen, freie Improvisation sowieso. Wie ihre Alben sind auch ihre Sets oft durch Vandermarks Wahl der Instrumente strukturiert: Auf der Klarinette versucht er, die klanglichen Möglichkeiten des Instruments und des Raums auszuloten, die Atmosphäre dieser Stücke ist eher introspektiv, sie sind leiser und langsamer. Nilssen-Love unterstützt dies durch den Einsatz von erweiterten Materialien wie Holzstöcken und -blöcken, kleinen Gongs und Schlägeln. Am Bariton und vor allem am Tenor schalten die beiden zwei Gänge höher. Vandermark schleudert den Zuhörern seine Phrasen förmlich ins Gesicht, er spuckt die Noten aus wie Maschinengewehrfeuer. Nilssen-Love ist dann der konzentrierte Berserker, den wir alle lieben. Beide sind Stammgäste in der Manufaktur. Wie gerne heißen wir die Könige wieder willkommen.