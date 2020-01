Kendrick Scott Oracle – "A Wall Becomes A Bridge"

Für das Vorgängeralbum "We Are The Drum" hatte Kendrick Scott vor vier Jahren glänzende Kritiken geernet. Doch als die Zeit gekommen war, an diesen Erfolg mit einem neuen Album anzuknüpfen, fand sich Scott plötzlich in einer kreativen Sackgasse wieder. Nichts von dem, was er schrieb oder spielte, schien ihm gut genug. Aus der Klemme half ihm schließlich sein Produzent Derrick Hodge. Er sagte: "Wir müssen uns deine Ängste und Unsicherheiten zu Nutze machen und auf künstlerische Weise mit ihnen auseinandersetzen." So packte Scott alle Kompositionen, an denen er gearbeitet hatte ein - sowohl fertige als auch unfertige - und nahm sie ins Studio mit, um sie dort mit Hodge und den Musiker seiner Band fertigzustellen.

Entstanden ist dabei ein fantastisches neues Album, das nicht umsonst den Titel "A Wall Becomes A Bridge" trägt. Der Titel ist nicht nur eine Anspielung auf die "Mauer" in Scotts Kopf, die seine Kreativität vorübergehend ausgebremst hatte. "Eine Mauer ist eine Provokation", sagt der Schlagzeuger, der mit seiner Musik auch immer Diskussionen anstoßen möchte. "Mir schwebte auch vor, hier auf einen bestimmten Präsidenten anzuspielen." Während die meisten wohl argumentieren würden, dass Nummer 45 ganz Mauerbauer und in keiner Weise Brückenbauer ist, sieht Kendrick Scott in diesem zunehmend absurden politischen Zeitalter durchaus einen Silberstreif am Horizont. "Mit all diesen verschiedenen Problemen, die nun zum Vorschein kommen, können wir jetzt sagen: 'Dinge wie systemischer Rassismus existieren immer noch und wir müssen uns damit auseinandersetzen.' Mehr Menschen achten genau darauf, was die Regierung macht, und diese Intensität ist das, was wir brauchen - es zeigt auch, wie wichtig es ist, wie wir wählen und wie wir leben und wie wir mit anderen umgehen."

Besetzung: Michael Moreno (guit); Taylor Eigsti (p); Joe Sanders (b); Kendrick Scott (dr)