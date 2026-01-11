"Kennen Sie Afrikanisch Freiberg?"

Nach der endgültigen Schließung des Afrikahauses im Jahr 2024 (Afrikamuseum der Stadt Freiberg), ist ein Teil der Afrikasammlung nun zu Gast in unserem Heimatmuseum „Museum im Schlössle“.

Die ausgestellten Werke dokumentieren die Entstehung der Modernen Afrikanischen Kunst in den 1920er Jahren bis in die 1990er Jahren, bis zu diesen Artur Benseler seit seiner ersten Afrika-Reise mit dem legendären VW Käfer im Jahre 1957 unermüdlich aktiv war. Er wollte mit seinem Wirken, seinem Afrikahaus und der UMUZI-Galerie ein Schaufenster in die Welt der Afrikanischen Kunst und Kultur sein und Interesse, Austausch und Begegnung erschaffen.