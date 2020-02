Kennen Sie die Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes - Reutlingen e.V.?

An diesem Nachmittag berichten hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, wie sie mit Sterben und Tod umgehen, wie sie auf ihr Engagement beim Ambulanten Hospizdienst Reutlingen e. V. vorbereitet werden.

Die Ehrenamtlichen des Ambulanten Hospizdienstes begleiten Schwerstkranke, Sterbende und ihre Angehörigen zu Hause, in Pflegeheimen, im Krankenhaus und im Stationären Hospiz Veronika in Eningen unter Achalm. Dabei stehen die Bedürfnisse der schwerkranken und sterbenden Menschen im Mittelpunkt. Informieren Sie sich über die Angebote, wie den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst im Landkreis Reutlingen, oder wie Sie sich in der Trauerbegleitung engagieren können? Welche Voraussetzungen sollten Sie für ein freiwilliges Engagement mitbringen? Wie gestalten sich Begleitungen von Schwerstkranken und Sterbenden? Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen e. V. beantworten Ihre Fragen an diesem Nachmittag.

Referent/-in: Hauptamtliche und Ehrenamtliche des Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen e. V.

Anmeldung: ohne Anmeldung

Gebühr: gebührenfrei

Hinweis: Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der Freiwilligen Agentur Reutlingen statt.