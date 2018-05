Kennen Sie Leonberg?

Literarischer Spaziergang durch die Altstadt mit Ute Schönwitz.

Die Germanistin Ute Schönwitz lässt Persönlichkeiten, die literaturgeschichtlich mit Leonberg in Verbindung stehen, durch die Erzählungen aufleben. Beispielsweise Friedrich Hölderlin, der in Leonberg mit seiner Maulbronner Jugendliebe Louise Nast “glückliche Tage und selige Stunden” verbrachte oder Friedrich Schiller, der mit seiner Mutter Elisabeth Dorothea Schiller, die 5 Jahre im Leonberger Schloss wohnte, in Korrespondenz stand.

Interessantes ist auch über den Astronomen Johannes Kepler und den Philosophen Friedrich Wilhelm Joseph Schelling zu erfahren.

Treffpunkt: Markplatz