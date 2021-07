Kennen Sie Leonberg?

Am Sonntag, 01. August 2021 dreht sich alles um den Warmbronner Dichter Christian Wagner (1835 – 1918).

Dr. Axel Kuhn, Vorsitzender der Christian-Wagner-Gesellschaft, nimmt die Teilnehmenden mit auf einen Spaziergang auf dem Christian-Wagner-Dichterpfad, auf dem man Wagners Poesie in der Natur an den Stellen erleben kann, an denen sich der Dichter vermutlich oft aufgehalten hat.

Christian Wagner hat mit seinen Büchern und Schriften ein bedeutendes Erbe hinterlassen.

Seine von Konventionen freie Denkungsart, sein tiefgreifendes und seelenvolles Naturverständnis, seine für die Zeitgenossen nicht immer bequemen ethischen Überzeugungen erweisen sich auch 100 Jahre nach seinem Tod noch als aktuell, in mancher Hinsicht sogar als visionär. In der Führung wird auch ein Schwerpunkt auf die Lebensmaxime des Dichters gelegt: die Schonung alles Lebendigen.

Dauer: ca. 2,5 Stunden

Treffpunkt: Christian-Wagner-Haus, Christian-Wagner-Straße 3, Warmbronn

Besonderheiten in Zeiten des Corona-Virus