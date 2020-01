Kennenlernparty Für Menschen mit Handicap

Verlieben in Stuttgart:

Heute steigt im Jugendhaus Mitte wieder die legendäre Kennenlernparty! Die Party ist für alle, die gerne zu guter Musik tanzen, neue Leute kennenlernen und sich verlieben möchten. Im vergangenen Jahr haben 100 Partygäste mit uns das Haus gerockt. Freut euch auf Livemusik von der Band „Die Dienstagsrocker“ und DJ Tobi. Wir möchten hier auch ausdrücklich alle Frauen ermutigen sich anzumelden, denn in den vergangenen Jahren waren die Männer meistens in der Überzahl! Wer während der Party Unterstützung benötigt, wendet sich bitte frühzeitig an den Veranstalter. Wir vermitteln dann gerne eine Assistenz.