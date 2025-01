Kennerspiele-Abend für Erwachsene ab 16 Jahren

Keine Lust auf klassische Gesellschaftsspiele wie "Mensch ärgere dich nicht" oder "Monopoly", die jeder schon viel zu oft gespielt hat? Beim Kennerspiele-Abend in der Stadtbücherei Schorndorf werden drei Kennerspiele gemeinsam erlernt und gespielt. Kennerspiele stechen durch ihre ausgeklügelten und komplexeren Spielabläufe hervor. Die steilere Lernkurve zahlt sich in strategischem vielschichtigem Spielspaß aus. Gespielt werden „The Vale of Eternity“, „Jump Drive“ und „Der Kartograph“. Der Abend ist eine ideale Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen und gemeinsam mit anderen Spielbegeisterten eine entspannte und unterhaltsame Zeit zu verbringen.

Für eine bessere Planung wird um Anmeldung gebeten, spontane Gäste sind aber ebenfalls herzlich willkommen.