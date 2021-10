»Kennst Du das Land, wo die Zitronen blühn? Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn…?«

Schon bei Shakespeare und zu Goethes Zeiten war Italien das verklärte Ziel von Dichtern und Denkern, die nach dem Erbe der klassischen Antike suchten. Die Sehnsucht der Deutschen insgesamt nach »bella Italia« ist dann in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts enorm gestiegen. Im Wirtschaftswundernachkriegs-Deutschland machten sich nun auch die Familien von Arbeitern und Angestellten im vollgepackten VW-Käfer über den Brenner auf ins gelobte Land. Sonne, blauer Himmel, Meer, Zypressen, Pizza und Spaghetti, Zitroneneis und -likör, Mandelkuchen und Tiramisu, leckerer Wein und das »dolce far niente«, das war es, was die Menschen aus dem kalten grauen Norden suchten und fanden. Und auch heute noch lockt uns der Süden und die Leichtigkeit des Seins an mediterranen Gestaden. Kommen Sie einfach mit Theater tri-bühne-tours auf eine lyrisch-prosaische Reise, lassen Sie sich verzaubern und anregen von Poesie und Literatur mit einer süßsauren, manchmal leicht bitteren Note. Freuen Sie sich auf erfrischende Gedankenspaziergänge mit überraschenden Einblicken. Ihre Reiseleiterin ist Franziska Sophie Schneider.

Der Spaziergang findet bei jedem Wetter statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 6 begrenzt. Treffpunkt ist der Eingang zum Augustiner Biergarten des Kursaal Bad Cannstatt.

Bis auf weiteres gilt die Masken- und Abstandspflicht, ein GGG-Nachweis ist Open Air momentan nicht mehr notwendig.

Eintrittspreis: 14,- EUR / 8,- EUR (ermäßigt)

