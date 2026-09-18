Kentaur im Schlick - Eine archäologische Spurensuche in Göppingen

Die Stadt Göppingen entstand nach Aussage schriftlicher Überlieferungen zu Beginn des 13. Jahrhunderts im Umfeld von drei als „Häuser“ bezeichneten Adelswohnsitzen und eines Herrenhofs.

Innerhalb der Altstadt wurden seit den 1980er Jahren mehr als 50 archäologische Fundstellen bekannt. Sie geben Einblicke in die Zeit vor und nach der Stadtgründung bis zum Stadtbrand von 1782. Auch aus der Zeit nach dem Wiederaufbau im klassizistischen Stil ergaben sich neue Erkenntnisse. Funde aus dem frühen Mittelalter belegen vorstädtische Siedlungsaktivtäten. Kreisarchäologe Michael Weidenbacher gibt im Vortrag anhand archäologischer Funde und Baureste Einblick in die Stadtentwicklung. Herausragende Funde bieten Aufschlussreiches zum Leben der Stadtbevölkerung im Mittelalter.

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