Kepi Ghoulie & The Copyrights

Mit ihrer überaus flotten und „gutgelaunten“ Mischung aus melodischem Punk Rock nach Art der RAMONES und klassischem Rock’n’Roll im Stile von CHUCK BERRY in Verbindung mit einem spaßigen „B-Movie-Image“

waren die GROOVIE GHOULIES aus Sacramento in Kalifornien in den späten 1990er sowie frühen 2000er Jahren ohne Übertreibung die definitiv beste Pop-Punk-Rock’n’Roll-Band der Welt.

Seit ihrer Auflösung vor bald 15 Jahren ist ihr Frontmann KEPI GHOULIE vorwiegend als Solokünstler in Erscheinung getreten – doch nun hat er sich mit THE COPYRIGHTS aus Illinois zusammengetan, die neben diversen Alben auch eine Veröffentlichung auf Fat Wreck Chords vorzuweisen haben und jedem ein Begriff sein müssten,der SCREECHING WEASEL, THE QUEERS und THE RIVERDALES zu seinen Favoriten zählt.Gemeinsam haben sie das 1997 auf dem legendären Label Lookout! Records erschienene Album „Re-Animation Festival“ der GROOVIE GHOULIES (welches Hits wie „Graveyard Girlfriend“,„Tunnel of Love“ und „Graceland“ enthält) neu eingespielt und werden diese sowie weitere Klassiker der Band auch live auf ihrer Tour präsentieren. Und wie man sich wohl nur zu gut vorstellen kann, wenn sich zwei der führenden Kräfte des „Underground Pop-Punk“ zusammentun, macht das Ergebnis dieser Kollaboration einfach Laune – und zwar so richtig gute! („Und wer das anders empfindet, der muß Spaß einfach hassen… und dann werden die Terroristen gewinnen!“).