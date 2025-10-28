Mit ihrem neuen Album An Echo of Love präsentieren Kerala Dust ein dynamisches Werk zwischen Art Rock, Electronica und Americana – ein Album, das von stetigem Wandel und musikalischer Experimentierfreude geprägt ist. Diese Vielschichtigkeit spiegelt sich nicht nur in der wechselnden Besetzung – mit Keyboarder Tim Gardner und Drummer Pascal Karier als neue Mitglieder – wider, sondern auch in den vielfältigen Aufnahmeorten: von der Toskana über Austin, Berlin und Zürich bis nach Rom.

Bandleader Edmund Kenny beschreibt das Album als Momentaufnahme eines besonderen Bewusstseinszustands, geprägt durch persönliche Erfahrungen – insbesondere nach einer bewegten Zeit im Anschluss an die Tournee 2023.

Die Songs zeigen sich intimer und direkter als je zuvor. Stücke wie How The Light Gets In verkörpern Verletzlichkeit und Unmittelbarkeit in Text und Klang. Kerala Dust verbinden Kopf und Bauch gleichermaßen, verweben Einflüsse aus Techno, Krautrock und Punk, ohne ihre unverkennbare Handschrift zu verlieren. Statt sich einem Genre unterzuordnen, erschafft das Album eine eigene Klangwelt – stets mit der Frage, ob sich die Musik authentisch anfühlt.

Thematisch steht die Liebe im Mittelpunkt: von nostalgischen bis hin zu dramatischen Facetten. Trotz der emotionalen Tiefe der Texte ist die Energie innerhalb der Band spürbar stärker denn je. Die Freude am Touren wie auch an der Studioarbeit durchzieht das gesamte Werk. Mit An Echo of Love markieren Kerala Dust einen wichtigen Meilenstein – und zugleich den Beginn eines neuen, spannenden Kapitels ihrer Reise.